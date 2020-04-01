الحركة الشعبية جناح الحلو تعلن تمديد وقف الأعمال العدائية من طرف...

أخبار الخليج 365:

أعلنت الحركة الشعبية قطاع الشمال، قيادة عبد العزيز آدم الحلو، عن تمديد وقف الأعمال العدائية من طرف واحد، في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأصدر رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، بيانا قال فيه إن تمديد وقف العدائية لهو بادرة حسن النية، لأجل الحل السلمي للصراع السوداني، وإعطاء مفاوضات السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان فرصة النجاح.

مشيراً إلي دخول الإعلان حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل القادم وحتى الثلاثين من يونيو هذا العام.

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ووجه جميع وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان، مراعاة هذا الإعلان واحترامه والامتناع عن أي اعمال عدائية، باستثناء حالات الدفاع عن النفس وحماية المدنيين.

ومنذ أشهر عدة، دخلت الحركة في مفاوضات سلام مع الحكومة الانتقالية السودانية في جوبا، وذلك في خطوة لوضع حد للصراع المسلح بينها والحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، غير ان المفاوضات تعثرت، على خلفية مطالبة الحركة، بتضمين علمانية الدولة في اتفاق السلام أو حق تقرير مصير المنطقتين .

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