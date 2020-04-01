مركز التبليغ عن “كورونا” يكشف عن تلقيه (200) اتصال في الساعة

كشف تقرير لمركز الاتصال والتحكم بوزارة الصحة الإتحادية، المختص بالتبليغ عن ”كورونا” أن عدد المكالمات في اليوم لا تقل عن ( ٤٦٠٠) اتصال أي نحو (200) بلاغ في الساعة، وذلك بالأرقام المخصصة للتبليغ ( ٩٠٩٠) و( ٢٢١).

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وكشف تقرير المركز اليومي بحسب صحيفة السوداني، عن ازدياد معدل استقبال البلاغات والتي تُصنف معظمها في خانة الاستفسار والتوضيح وبعض منها تكون بلاغات اشتباه تقوم سلطات الوزارة بعمل ما يلزم حيالها.

وأوضح تقرير المركز أن عدد المكالمات في أسبوع واحد اقترب من (40) ألف اتصال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)