حركة عبد الواحد توافق على وقف إطلاق النار بدارفور

التاريخ: 01-أبريل-2020
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وافقت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور على دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في دارفور لكنها جددت رفضها الانضمام لعملية السلام الجارية في جوبا.
ودعا رئيس البعثة المختلطة في دارفور “يوناميد” جيرمايا ماما بولو بحسب صحيفة السوداني، حركة تحرير السودان – فصيل عبد الواحد إلى الانضمام إلى عملية السلام الجارية في جوبا ووقف القتال في دارفور. كما حثت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، قوي يوب سون، قبل يومين على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان.
ورد زعيم حركة تحرير السودان – فصيل عبد الواحد النور – إيجاباً على دعوة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه كان أول من دعا إلى جهد دولي لمنع انتشار كورونا في مخيمات دارفور النازحون واللاجئون.
كما وجه عبد الواحد الانتقاد لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قائلاً إنها بلا سلطة على الأرض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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