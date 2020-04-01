الدولار يسجل رقماً قياسياً جديداً في السوق الموازي

التاريخ: 01-أبريل-2020
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قفزت أسعار العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي ليوم أمس إلى أرقام قياسية.
وقال متعاملون مع السوق الموازي لمصادر إن هنالك تصاعداً كبيراً في أسعار بيع الدرهم الإماراتي في تداولات “الثلاثاء”.
وأكدوا أن أسعار بيع الدرهم الإماراتي تجاوزت الـ (37) جنيهاً مقارنة بـ (36) جنيها في تداولات اليومين الماضيين.
وقال المتعاملون بحسب صحيفة السوداني، إن سعر بيع الدولار بلغ (135) جنيها في ارتفاع كبير مقابل (130) جنيه الأيام الماضية. وأشاروا إلى وجود شح كبير في عرض العملات الأجنبية وسط تزايد الطلب عليها.
يذكر أن مباحث عمليات الخرطوم الفيدرالية قد أوقفت في وقت سابق (12) تاجر عملة كانوا يزاولون نشاطهم من داخل متاجرهم بمول شهير بالخرطوم، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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