شرطة متخصصة لملاحقة مهربي السلع والذهب

التاريخ: 01-أبريل-2020
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أطلقت الحكومة شرطة متخصصة لملاحقة مهربي السلع الأساسية والذهب على خلفية تزايد نشاط مجموعات تهريب السلع الى دول الجوار في وقت تشدد فيه أزمات الخبز والوقود.
وأعلن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، خلال حفل تدشين اسطول السيارات ومعدات الاتصال بالخرطوم أمس، ان الخطة تستهدف محاربة التهريب وايقاف الجشع والفوضى في الاسواق.
وأوضح مدني بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الأطراف المعنية اتفقت على تشكيل آلية ثلاثية من الصناعة ومباحث التموين بالشرطة وهيئة الجمارك من أجل حماية السلع ومكافحة تهريبها .من جانبه قال رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة بشير الطاهر بشير، أن فكرة مكافحة التهريب الداخلي للسلع الغذائية ليست وليدة اللحظة بل هو قسم كان موجودا بالجمارك منذ التسعينيات باسم المرور المركزي وهي قوة تعمل على سد منافذ تهريب السلع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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