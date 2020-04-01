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الحكومة تحذر من تخزين السلع الضرورية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 01-أبريل-2020

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الحكومة تحذر من تخزين السلع الضرورية

 

حذرت وزارة الصناعة والتجارة، التجار واصحاب الاعمال من تخزين السلع الضرورية، مؤكدة انها تسعى لمعالجة النقص في السلع الاستراتيجية التسع بالتزامن مع انتشار فيروس عالمياً.

 

 

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واكد وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد علي عبد الله بحسب صحيفة آخر لحظة، ان الوزارة ستعمل على معالجة النقص في المخزون الاستراتيجي للسلع التسع في اطار الاجراءات الاحترازية والتحوطات الموضوعة بشأن جائحة كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

 

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