تحريك إجراءات ضد مسؤولين سابقين بـ”السدود” متورطين في قضايا فساد

التاريخ: 01-أبريل-2020 فى : أخبار 51 مشاهدة دفعت لجنة تقصي حقائق بوزارة الري والسدود بتوصية للنائب العام باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة مسؤولين سابقين بوحدة تنفيذ السدود متورطين في قضايا فساد. Advertisements وقالت مصادر بحسب صحيفة السودانى، إن التوصية جاءت بعد أن ثبت من خلال التحري والمستندات تورط مسؤولين سابقين بالوحدة في قضايا فساد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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