شمال دارفور تغلق المؤسسات العلاجية الخاصة

أصدر المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور د. سليمان ادريس قراراً قضى باغلاق المؤسسات العلاجية الخاصة اعتبارا من امس، على ان يكون العمل بطوارئ المستشفيات العامة. ووجه القرار بحسب صحيفة آخر لحظة الجهات ذات الصلة بتنفيذه. ياتي القرار ضمن الخطوات الاحترازية ضد كورونا. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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