 التفكيك: نصف موظفي الأبحاث الجيولوجية عينوا بتوصية من الأمن

أكدت لجنة التفكيك وازالة التمكين الفرعية بهيئة الابحاث الجيولوجية التابعة لوزارة الطاقة، وضع يدها على فساد اداري سيما في تعيينات الموظفين، حيث تحصل بعضهم على وظائفهم بناء على توصية من جهاز الأمن.

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وقالت مصادر موثوقة باللجنة بحسب صحيفة آخر لحظة امس، “انهت لجنة التفكيك اعمالها، ووجدت فساداً ادارياً يتمثل في حصول نحو نصف موظفي الهيئة على وظائفهم بناء على توصيات من جهاز الامن والدفاع الشعبي والمؤتمر الوطني”، وأشارت المصادر الى ان لجنة التفكيك الفرعية في الهيئة لم يكن من صلاحياتها البحث عن الفساد المالي في الهيئة وانما الاداري فقط، وقالت ان اللجنة اهتمت فقط ببحث ملفات العاملين في الهيئة البلغ عددهم نحو “750: شخصاً، وفقاً للتفويض الممنوح لها من لجنة التفكيك الكبرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)