الجيش: انتشارنا في الفشقة تأمين وانفتاح

وصف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن انتشار الجيش في الحدود مع الجارة اثيوبيا وتحديداً في منطقة الفشقة يأتي تماشياً مع القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة لاغلاق المعابر والحدود للحد من جائحة كورونا، بجانب تأمين المزارعين في تلك المنطقة من تفلتات عصابات الشفتة الاثيوبية التي تنشط في تلك الاوقات لجهة انها تعتبر فترة التحضير للموسم الزراعي.

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وقال عامر لصحيفة آخر لحظة امس ان انتشار الجيش في تلك المنطقة تعد انفتاحاً على حدودنا وخطوة تأمينية للمزارع من الشفتة بعد تكرار الحوادث مؤخراً في تلك المناطق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)