دخول أجانب وسودانيين من إثيوبيا إلى كسلا دون فحص طبي

ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها السالبة على ولاية كسلا رغم موجّهات لجنة الطوارئ الصحّية بقفل المعابر والحدود مع دول الجوار حيث يؤرّق التسلّل اليومي المتصاعد مضاجع سلطات الولاية.

وقال رئيس لجنة المقاومة بمحلية ود الحليو عادل محمد خير بحسب صحيفة السوداني الدولية، إنّه شاهد بأم عينه أعداداً كبيرة من المتسلّلين الأجانب والسودانيين دخلوا البلاد سيرًا على الأقدام من إثيوبيا بمنطقة حمداييت.

وقال خير إنّ المتسلّلين لم يخضعوا للفحص الطبي نسبة لعدم توافر أجهزة الفحص الطبية والخدمات الصحّية بتلك المنطقة الحدودة بالغة الأهمية.

وقال خير “إنّه مشرف على ”37″ قرية بالشريط الحدودي وهي تفتقد للخدمات المعملية والصحّية.”

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وأضاف أنّه ظلّ يتصل بإدارة الطوارئ والأوبئة بود الحليو لمعالجة هذا الأمر لتدارك المخاطر المستقبلية خاصة وأنّ العالم يشهد تفشي جائحة كورونا.

من جانبه، كشف رئيس تنسيقية اللجنة العليا للتصدي لفيروس كورونا بالولاية أمين عام الحكومة، الأرباب محمد الفضل عن ضبط ستة متسللين أجانب دخلوا البلاد عبر الشريط الحدودي واتضح للسلطات الصحية عقب إجراء الفحوصات اللازمة، أنهم مصابون بوبائيي الايدز وفيروس الكبد الوبائي.

وطالب الأرباب المركز بزيادة التعزيزات العسكرية من القوات المسلحة واللدعم السريع لتأمين وضبط حركة الحدود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)