شهدت مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور حالة من الذعر والهلع إثر ورود معلومات غير مؤكدة باصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا قادماً من السعودية. Advertisements ونفى مصدر مطلع بحسب صحيفة الجريدة، صحة المعلومات، واكد ان الفحوصات الطبية أكدت سلامة المريض من فيروس كورونا، مشيراً الى انه كان يعاني من التهابات حادة وقد تحسنت حالته الصحية بعد تناول العلاجات اللازمة وغادر المستشفى، وكانت السلطات الصحية قد قامت بتطويق الموقع واغلاقه وتعقيم جميع المتواجدين بداخله كاجراءات احترازية ووقائية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصحية: حالة الاشتباه سلبية والمريض غادر مستشفى الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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