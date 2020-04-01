حريق جديد يلتهم (90) فدان من القمح بمشروع الجزيرة

تعرضت “90” فدان من القمح بمكتب الطرفة قسم التحاميد بمشروع الجزيرة للحريق لاسباب مجهولة. Advertisements وقال عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل العمدة حمد النيل مصطفى لصحيفة الجريدة امس: هناك فوضى تامة تجتاح حصاد محصول القمح بمكتب الطرفة، وأشار لتعرض حوالي “90” فداناً من القمح للحريق بالترعة “5 الفارس”، واضاف نتخوف من عدم وجود اي قوى امنية مما يعرض مساحات واسعة للتلف بسبب الحريق ودخول البهائم للحواشات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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