عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - أخبار الخليج 365:

السوداني

إصابة سابعة بـ”كورونا” و”الصحّة” تقرّ بعجزها عن التواصل مع”50%” من العائدين

مساجد بالخرطوم تكسر حظر التجوال وتقيم صلاة العشاء في جماعة

تفاصيل اقتحام سودانيين لمبنى السفارة بالقاهرة

توصية للنيابة بتحريك إجراءات ضد مسؤولين سابقين بـ”السدود” متورّطين في فساد

قوى الحرية تحذّر من أيّ خطوة لرفع دعم الوقود

توجيه تهمة تقويض النظام الدستوري للبشير وعلي عثمان وآخرين

التيّار

مصدر:”لو زادت الأسعار كل خمس دقائق لن تجاري التضخّم”

“التيّار” تكشف”مفارقات” في عقد الشركة التركية للكهرباء

دال لـ”التيّار”: نستورد وقودًا بـ”31″ مليون دولار لتوليد الكهرباء وتحدينا بقاء المصانع عاملة

أمين الزكاة لـ”التيّار”:”98.3″ جنيه لـ”1761″ سجناء غارمين

أخبار اليوم

السودان يسجّل إصابة جديدة بالكورونا وتعافي حالة

أمريكا في صدارة الدول الموبوءة بكورونا وأوروبا تقترب من نصف مليون إصابة والصحة العالمية تدعو مصر للتأهب

الأمين العام لجهاز المغتربين: تجاوب كبير من السودانيين بالخارج لنداء درء كورونا

مصادر لـ”أخبار اليوم”: وزارة المالية لم تدفع استحقاقات المطاحن رغم وفرة القمح

السوداني الدولية

تصاعد كبير في أسعار الذرة والدخن والسمسم

Advertisements

دخول أجانب وسودانيين من إثيوبيا إلى كسلا دون فحص طبي

“80” بالمئة من مخابز الخرطوم تدخل في إضرابٍ مفتوح اعتبارًا من”السبت”

اليوم التالي

الحلو يعلن تمديد وقف العدائيات والحكومة ترحّب

إعلان الحالة السابعة المصابة بكورونا وتعافي الثالثة

رئيس وأعضاء مجلس السيادة يتبرّعون بمرتب نصف شهر لمحاربة كورونا

وفاة لاعب المريخ الدولي السابق كمال عبد الوهاب

الصحّة: فشلنا في التواصل مع”50%” من القادمين من الخارج

وزارة الصحّة تطالب المواطنين الإسراع بالتبليغ عن حالات الاشتباه

الجريدة

الحرية والتغيير: رفع الدعم”خط أحمر”

إغلاق حوادث مستشفى الذّرة بسبب الاشتباه في حالة كورونا

حريق جديد يلتهم”90″ فدان من القمح بمشروع الجزيرة

إعلان الحالة السابعة المصابة بكورونا لأجنبي قادم من الخارج

السلطات الصحّية: حالة الاشتباه سلبية والمريض غادر مستشفى الفاشر

نقص حصة الخرطوم من دقيق المخابز بنسبة”50%”

الشروع في تجفيف الترّع استعدادًا للموسم الصيفي

الشعبي يحذّر الحكومة الانتقالية من السقوط في امتحان الحصاد

الخليج 365، أخبار السودان الآن،،كورونا ، فيروس كورونا، كرونا ،تأجيل الشهادة السودانية، سجن الهدى، مفاوضات جوبا، حميدتي، دقلو، المخلوع ،محاكمة البشير، لاهاي، الأزمة الإقتصادية ، أخبار السودان الاقتصادية ، الغاز ، صف البنزين، صف الخبز ، صف العربات، مقالات ،دسيس مان، الدعم السريع، قوات الدعم السريع، قوش ، ،البرهان، أخبار مجلس الوزراء ، حكومة حمدوك، الفترة الإنتقالية،