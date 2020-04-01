شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء الثلاثاء، وفاة 865 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت الجامعة في بيان: “وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفا و172 إصابة، بعدما تأكدت خلال الـ24 ساعة الأخير إصابة 24 ألفا و743 شخصا إضافيا بالفيروس. كما بلغ حتى اليوم عدد الوفيات 3873 شخصا”.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يوم الثلاثاء، إن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبين، على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أنه على كل أمريكي أن يستعد لهذه الأيام.
هذا وتجاوز عدد ضحايا الفيروس في مدينة نيويورك فقط ألف حالة.
ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة بالمدينة، بيان جاء فيه، “بلغ عدد الضحايا بفيروس كوفيد-19، 1096، تم الكشف عن 41771 حالة جديدة، تم إدخال 8549 شخصا إلى المراكز الصحية”. ولكن إلى الآن لم تتخط أي دولة في العالم الرقم باسم إيطاليا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، 969 وفاة في يوم واحد والذي وافق 27 مارس/آذار 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحذير ترامب… أمريكا تحقق رقما قياسيا في عدد الوفيات خلال يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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