الجريدة: * الحرية والتغيير: رفع الدعم (خط أحمر) * اغلاق حوادث مستشفى الذرة بسبب الاشتباه في حالة كورونا * حريق جديد يلتهم (90) فدان من القمح بمشروع الجزيرة السوداني: * إصابة سابعة بـ (كورونا) و(الصحة) تقر بعجزها عن التواصل مع (50%) من العائدين * مساجد بالخرطوم تكسر حظر التجوال وتقيم صلاة العشاء في جماعة * تفاصيل اقتحام سودانيين لمبنى السفارة بالقاهرة اليوم التالي: * الحلو يعلن تمديد وقف العدائيات.. والحكومة ترحب * إعلان الحالة السابعة بكورونا وتعافي الثالثة * رئيس وأعضاء مجلس السيادة يتبرعون بمرتب نصف شهر لمحاربة كورونا * وفاة لاعب المريخ الدولي السابق كمال عبد الوهاب (الصحة) : فشلنا في التواصل مع (50%) من القادمين من الخارج السوداني الدولية: * تصاعد كبير في أسعار الذرة والدخن والسمسم * دخول أجانب وسودانيين من اثيوبيا إلى كسلا دون فحص طبي * (80) بالمائة من مخابز (الخرطوم) تدخل في إضراب مفتوح اعتباراً من (السبت) Advertisements آخر لحظة: * إصابة سابعة بكورونا وتماثل حالتين للشفاء * (الصحة): عائدون من الخارج أدلوا بمعلومات مغلوطة * استقالة والي الشمالية بسبب خلافات مع التغيير الدار: * السودان يسجل الحالة السابعة للاصابة بكورونا لأجنبي قادم من الامارات * مرافق الراحل ربيع دهب المتوفي بالكورونا يحكي اللحظات الأخيرة من دبي لمطار الخرطوم * القوات المسلحة تتبرع بمرتب يوم لمكافحة كورونا * مصاب الكورونا بالعزبة يتماثل للشفاء * شعبة المخابز: نقص حصة الخرطوم من دقيق المخابز بنسبة (50%) * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان رياضيات للأساس والتربية الاسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 1 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.