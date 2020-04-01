قرار عاجل من "الحركة الشعبیة - شمال".. والحكومة ترد

الأربعاء 1 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت "الحركة الشعبیة - شمال" بقیادة عبد العزیز الحلو، تمدید وقف اطلاق النار لشھرین من جانب واحد، في ولایتي جنوب كردفان، والنیل الأزرق.



وقال الحلو في بیان صحفي إن "تمدید وقف الأعمال القتالية من جانب واحد في كل المناطق الواقعة تحت سیطرة الحركة الشعبیة والجیش الشعبي لتحریر السودان - شمال، جاء كبادرة حسن نیة من أجل الحل السلمي للصراع السوداني ومن أجل إعطاء محادثات السلام الجاریة فرصة للنجاح".

وأضاف أن وقف النار سيدخل حیز التنفیذ اعتبارا من الیوم الأول من شھر أبریل 2020 وحتى 30 یونیو 2020.

من جھتھا اعتبرت الحكومة السودانیة تمدید الإعلان "خطوة مھمة" تظھر إرادة سیاسیة ورغبة قویة لتحقیق سلام شامل ومستدام.

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وجددت في بیان صادر عن متحدث وفدھا التفاوضي في جوبا محمد حسن التعایشي، التزامھا بقرارھا السابق بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان.

وأكدت عزمھا على المضي قدما في عملیة السلام الجاریة في جوبا لتحقیق سلام ینھي المظالم التاریخیة ویوقف العنف السیاسي والقتل نھائیا ویفتح الطریق أمام العدالة والمصالحات والتنمیة المتوازنة وبناء الدولة التي تتسع للجمیع.

وفي ینایر الماضي أعلنت الحركة وقف إطلاق النار مع الحكومة 3 أشھر من جانب واحد في ولایتي جنوب كردفان والنیل الأزرق.

وفي 16 أكتوبر الماضي أصدر رئیس المجلس السیادي بالسودان عبد الفتاح البرھان مرسوما دستوریا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

وفي 18 دیسمبر وقعت الحكومة والحركة أجندة للتفاوض تم تقسمیھا إلى 3 محاور تشمل القضایا السیاسیة والمسائل الإنسانیة والترتیبات الأمنیة.