الحكومة السودانية ترحب باعلان الحركة الشعبية تمديد وقف اطلاق النار

الثلاثاء 31 مارس 2020 رحبت الحكومة السودانية بإعلان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال القائد عبدالعزيز الحلو عن تمديد وقف الأعمال العدائية.

وعدت في بيان صادر عنها التمديد إعلان خطوة مهمة تُظهر إرادة سياسية ورغبة قوية لتحقيق سلام شامل ومستدام. وأكدت الحكومة السودانية التزامها القاطع بقرارها السابق القاضي بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى توقيع اتفاق إنساني ووقف إطلاق نار مشترك يبعث الأمل للمواطنين في مناطق النزاع والشركاء الإقليميين والدوليين وتوقيع اتفاق سلام شامل.

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