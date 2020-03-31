الخليج 365 : ارتفع طن الأسمنت إلى (26) ألف جنيه وبلغ سعر العبوة زنة (50) كيلو (1300) جنيه. وقال عدد من أصحاب المغالق طبقاً لـ(سودان فيرست) أمس، إنّ أسعار الأسمنت لم تستقر منذ مطلع هذا العام وبدأت الزيادات منذ يناير الماضي، حيث كان سعر الطن بـ(8) آلاف جنيه، وأشاروا إلى أن الأسعار قفزت بصورة جنونية في الفترة الأخيرة وبلغت أكثر من (300%) خلال الشهرين الماضيين، ونوّهوا لتراجُع الطلب بسبب الزيادة المُستمرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة كبيرة في أسعار الأسمنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.