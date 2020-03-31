التاريخ: 31-مارس-2020
3 مشاهدة
حذرت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير من اتخاذ أي خطوة لرفع الدعم عن الوقود باستغلال جانحة كرونا، و أن ذلك خط أحمر و حد فاصل بين ثورة الشعب و من يريدون اجهاضها.
وبحسب صحيفة السوداني، أكدت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان سياسات النظام البائد لا زالت مستمرة مما ادت الى انهيار العملة السودانية وارتفاع اسعار مواد السلع الاساسية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الاقتصادية بقوى التغيير: رفع الدعم عن الوقود خط أحمر و حد فاصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.