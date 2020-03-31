اللجنة الاقتصادية بقوى التغيير: رفع الدعم عن الوقود خط أحمر و حد فاصل

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حذرت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير من اتخاذ أي خطوة لرفع الدعم عن الوقود باستغلال جانحة كرونا، و أن ذلك خط أحمر و حد فاصل بين ثورة الشعب و من يريدون اجهاضها.

وبحسب صحيفة السوداني، أكدت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان سياسات النظام البائد لا زالت مستمرة مما ادت الى انهيار العملة السودانية وارتفاع اسعار مواد السلع الاساسية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)