الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اللجنة الاقتصادية بقوى التغيير: رفع الدعم عن الوقود خط أحمر و حد فاصل

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 31-مارس-2020

3 مشاهدة

اللجنة الاقتصادية بقوى التغيير: رفع الدعم عن الوقود خط أحمر و حد فاصل

 

Advertisements

حذرت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير من اتخاذ أي خطوة لرفع الدعم عن الوقود باستغلال جانحة كرونا، و أن ذلك خط أحمر و حد فاصل بين ثورة الشعب و من يريدون اجهاضها.

وبحسب صحيفة السوداني، أكدت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان سياسات النظام البائد لا زالت مستمرة مما ادت الى انهيار العملة السودانية وارتفاع اسعار مواد السلع الاساسية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الاقتصادية بقوى التغيير: رفع الدعم عن الوقود خط أحمر و حد فاصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا