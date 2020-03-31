حملات لتعقيم المؤسسات والمرافق العامة بالدولة

التاريخ: 31-مارس-2020
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ضمن جهود اللجنة التنسيقية العليا لدرء وباء كورونا وبتوجيه من رئاسة الأركان المشتركة نظمت إدارة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية وإدارة الصحة والطوارئ بالسلاح الطبي حملة تطهير و تعقيم ضد فايروس كورونا المستجد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث غطت الحملة كل المكاتب و الفناءات بجانب قياس درجات الحرارة للعاملين بالأمانة.
وبحسب سونا، يذكر أن الحملة التي انطلقت يوم الجمعة 27- مارس الجاري تستهدف تعقيم وتطهير كافة المرافق و المؤسسات و الوحدات العسكرية و المدنية بالمركز و الولايات وذلك باستخدام المواد المعقمة (كبريتيك الصوديوم والايثانول) وغيرها من المواد التطهيرية الفعالة وذلك للحد من انتشار فايروس كورونا وحماية للمواطنين.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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