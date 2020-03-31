تعافي الإسباني المصاب بكورونا في الخرطوم

التاريخ: 31-مارس-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة كشفت مصادر أن الموظف الأممي “الإسباني”، المصاب بفيروس كورونا، غادر مستشفياً مركز العزل بطوارئ مستشفى جبرة “جنوب الخرطوم”، إلى العزل المنزلي. Advertisements وبحسب صحيفة مصادر، تلقى الإسباني “الحالة الثالثة”، العلاجات اللازمة، بعد التأكد من إصابته بـ(كورونا) أثناء عودته إلى الخرطوم من رحلة خارجية، في وقت أجرى الإسباني لقاءً قصيراً مع إحدى القنوات الفضائية، متحدثاً عن رحلة تعافيه. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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