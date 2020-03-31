ثلاث دول أوروبية تخرق العقوبات الأمريكية وترسل مساعدات طبية إلى إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أرسلت ثلاث دول أوروبية، اليوم الثلاثاء، إمدادات طبية إلى إيران في إطار الآلية المالية “Instex” التي وضعت بهدف التغلب على العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وبحسب بيان الخارجية الألمانية فقد أرسلت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إمدادات طبية إلى إيران، ولم تحدد إذا ما كانت هذه الإمدادات مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يسبب أزمة عالمية في الوقت الحالي.
وأشارت “بي بي سي” إلى أن الدول الأوروبية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري نيتها إرسال معدات مخبرية وسترات واقية وقفازات للمساعدة في محاربة مرض “كوفيد 19″، وأنها ستعرض على الحكومة الإيرانية حزمة مساعدات بقيمة 5 مليون يورو (5.5 مليون دولار).
سبوتنيك
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