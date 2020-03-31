الصين تدعم السودان بـــ(400) ألف كمامة لمواجهة كورونا 

الثلاثاء 31 مارس 2020

كتب محمد أمين

تسلم السودن ٤٠٠ ألف كمامة طبية دعم اولي مقدم من جمهورية الصين الشعبية.



وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس، لدى تسلمه المعدات الطبية من السفير الصيني بالخرطوم اليوم (الثلاثاء) أن هذا الدعم يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين .

واضاف في تصريحات أن العالم تابع باعجاب مقدرة الصين على مجابهة هذا الوباء لحماية شعبها وعكس تجربتها وقصة نجاحها الى بقية شعوب العالم.

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ومن جانبه قال السفير الصين بالخرطوم ما شين مين، أن السودانيين بمختلف مشاربهم عبروا عن تعاطفهم ودعمهم للشعب الصيني ابان محنته في مواجهة كورونا.

وأضاف أن الوضع في الصين حالياً يتجه نحو التعافي التام من الكورونا والحياة عادت إلى طبيعتها واستطاعت الدولة أن تعمل في وقت واحد لاحتواء الوباء والدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم يحتاج إلى التعاون الدولي لمجابهته، مبيناً ان الصين عملت على تفعيل التعاون الدولي لتنسيق السياسات وإجراءات المكافحة وتقاسم المعلومات عن الوباء و طرق العلاج وتقديم المعونات إلى منظمات ودول عديدة.

وقال السفير الصينى أن هذه المنحة التى قدمتها حكومة بلاده اليوم للسودان ستساعده في مواجهة فايروس كورونا. وأكد أن الحكومة الصينية قررت تقديم مزيد من المعونات الطبية إلى السودان في المرحلة المقبلة.