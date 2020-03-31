وزارة الصحة: لم نتمكن من متابعة الاوضاع الصحية لبعض القادمين من الخارج

الثلاثاء 31 مارس 2020

كتب محمد أمين

أكدت وزارة الصحة بالعاصمة السودانية الخرطوم، انها لم تتمكن من التواصل الا مع 50% من السودانيين القادمين من الخارج عبر مطار الخرطوم الاسبوع الماضي، بسبب الادلاء لمعلومات غير صحيحة عن عناوينهم.



وقال في بيان اليوم (الثلاثاء) أن كل الحالات الموجبة لڤايروس كورونا قدمت إلى السودان في فترة استثناء الرحلات لـ 48 ساعة عبر مطار الخرطوم.

واضافت اجرينا الفحص لكل القادمين عن طريق جهاز قياس درجة الحرارة وملء الاستمارات للتواصل معهم، ولكن لم نتمكن من التواصل إلا مع 50% من بسبب كتابة معلومات مغلوطة وأرقام هواتف خاطئة لذا لم نتمكن من متابعة حالتهم الصحية.