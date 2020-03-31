- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 31 مارس 2020
كتب
محمد أمين
أكدت وزارة الصحة بالعاصمة السودانية الخرطوم، انها لم تتمكن من التواصل الا مع 50% من السودانيين القادمين من الخارج عبر مطار الخرطوم الاسبوع الماضي، بسبب الادلاء لمعلومات غير صحيحة عن عناوينهم.
وقال في بيان اليوم (الثلاثاء) أن كل الحالات الموجبة لڤايروس كورونا قدمت إلى السودان في فترة استثناء الرحلات لـ 48 ساعة عبر مطار الخرطوم.
واضافت اجرينا الفحص لكل القادمين عن طريق جهاز قياس درجة الحرارة وملء الاستمارات للتواصل معهم، ولكن لم نتمكن من التواصل إلا مع 50% من بسبب كتابة معلومات مغلوطة وأرقام هواتف خاطئة لذا لم نتمكن من متابعة حالتهم الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: لم نتمكن من متابعة الاوضاع الصحية لبعض القادمين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.