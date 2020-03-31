الصحة: الحالة الثالثة تماثلت للشفاء

التاريخ: 31-مارس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن مصدر بوزارة الصحة السودانية عن تماثل الحالة (الثالثة) المصابة بفايروس كورونا إلى الشفاء. Advertisements وذكر بحسب اليوم التالي أنه سيتم تحويلها من الحجر الصحي إلى العزل المنزلي، ما يرفع عدد الحالات التي تتماثل للشفاء إلى اثنتين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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