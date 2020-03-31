أعضاء مجلس السيادة يتبرعون براتب نصف شهر دعماً لجهود مكافحة الكورونا

التاريخ: 31-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة تبرع رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي بمرتب نصف شهر دعماً للجهود الرامية لمحاصرة جائحة (كورونا) في السودان. Advertisements ودعا رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحسب اليوم التالي رجال الأعمال والشركات الوطنية وعموم المواطنين لدعم صندوق مكافحة (كورونا) وأكد أن الدولة وضعت كل إمكاناتها تحت تصرفه، وذكر أن المجلس يتابع الموقف بدقة، ويتلقى تقارير راتبة عن الوضع الصحي في البلاد من وزارة الصحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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