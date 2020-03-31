مرضى الفشل الكلوي يناشدون السلطات بمنحهم تصاريح مرور

ناشد مرضى الفشل الكلوي الذين يجرون عمليات الغسل والاستصفاء الدموي يومياً بالمستشفى الأكاديمي بالخرطوم، الجهات المسؤولة بمنحهم تصاريح تخول لهم حق التجوال والتحرك بعد ساعات حظر التجوال الذي طبقته السلطات الأيام الماضية.

مشيرين بحسب اليوم التالي إلى تضررهم البالغ جراء القرار، وقال المريض علي ميرغني ممثل المرضى بمركز الغسل الكلوي والاستصفاء الدموي بالمستشفى الاكاديمي، إن قرار الحظر تضرر منه المرضى كثيراً، لجهة أنه يدخل في دوام الوردية الثانية لعمليات الغسيل الكلوي، التي تبدأ الساعة الثامنة مساءاً وتستمر حتى العاشرة ثم تبدأ الوردية الثالثة، وذلك بسبب قطوعات الكهرباء اليومية التي تسببت في تأخير زمن ورديات الغسل الكلوي.

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مبيناً أن هنالك أكثر من (100) مريض يجرون عمليات الاستصفاء الدموي, وأضاف علي أن قرار الحظر يلغي ورديتين من الغسيل الكلوي ويعرض حياة عدد من المرضى لخطر التسمم والموت، وأردف ميرغني نناشد الجهات المسؤولة بمنحنا تصاريح لإجراء العمليات نحن المرضى والفنيين الذين يقومون بإجرائها لنا, لافتاً إلى أن تطبيق القرار دون مراعاة لأوضاعهم الصحية يضاعف من معاناتهم ويعرضهم لخطر التسمم الدموي والموت طبقاً لإفاداته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)