حمدوك ينوي زيارة القاهرة وأديس أبابا لبحث قضايا سد النهضة

أعلن د. عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، عن نيته زيارة كلٍ من القاهرة وأديس أبابا من أجلّ بحث محور استئناف المفاوضات حول سدّ النهضة واستكمال القضايا المتبقية، وجاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي بين رئيس الوزراء، ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين.

وأبدى حمدوك بحسب اليوم التالي خلال محادثته الهاتفية تعاطف الشعب السوداني مع شعب الولايات المتحدّة لتفشي فيروس كورونا المستجّد مؤخرًا. وأمنّ رئيس الوزراء على النجاح الكبير الذي حققته عملية التفاوض في واشنطن، واصفًا ما تمّ فيها بالإنجاز، وأنّه سيمهّد استئناف العملية منطقيًا، وأعلن الطرفان اتفاقهما على أهمية مواصلة التفاوض حول سد النهضة من أجل الوصول إلى حلولٍ نهائية وذلك عقب تغلّب العالم على كارثة فيروس”كورونا”.

وكانت أديس أبابا قد أعلنت انسحابها سابقًا من المفاوضات مع مصر والسودان برعاية أميركية، مؤكّدة حقها في مياه النيل، وأنّه لا توجد قوة تمنعها من استغلال مواردها في التنمية، وهو ما رفضته القاهرة واعتبرته تصعيداً غير مبررٍ.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)