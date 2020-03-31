الفاتح جبرا يكتب : مبادرة رزق اليوم

لا زلنا (ومعانا العالم كلو) نقف (وأيدينا في قلبنا) في مواجهة مع هذا الفيروس القاتل (الكورونا) الذي وضع معظم الدول العظمى (ذاتا) في إمتحان فما بالك نحن ناس (قريعتي راحت) ممن يعانون من شح الإمكانات وإنعدام البنيات التحتية و (تهلهل) الخدمات الصحية في بلاد تمتلئ بعشرات الآلاف من عربات الدفع الرباعي (موديل السنة) وتخلو مستشفياتها من أجهزة التنفس الإصطناعي !

اليوم بإذن الله يبدأ تطبيق قرار تمديد حظر التجوال ليبدأ من السادسة مساء وهذا قرار رات السلطات المختصة أن من شأنه الحد من إنتشار هذا الوباء لتقليل نسبة إنتشاره لكن يا جماعة الخير يجب أن نعلم بأن هنالك الكثير من الأسر سوف يتضرر معاشها بهذا الحظر (ناس رزق اليوم باليوم) فهلا سألنا أنفسنا من أين تأتي بما يسد رمقها ؟

دعونا نقترح هذه المبادرة التي تهدف إلى التكاتف والتعاضد بين أبناء الحي الواحد و(الوطن الواحد) في ظل هذا الحظر المنزلي الذي فرضته الظروف من أجل درء هذا الوباء الفتاك ، نعم يجب ألا ننسي أن بيننا في الحي الواحد عددا من الأشخاص الذين يعولون أسراً ومعاشهم هو (رزق اليوم باليوم) بينما (حتماً) يوجد في ذات الحي (أو الحي المجاور) من يستطيع تقديم المساعدة لهم لحين إنتهاء هذه المحنة .

المقترح :

إن تتكون لجنة في كل حي مهمتها حصر الأسر التي عائلها يمارس مهنة (رزق اليوم باليوم) ، مهمتها إستلام المساعدات النقدية والعينية من أفراد الحي القادرين وتوزيعها على هذه الأسر ونقترح أن تكون مكونات (كرتونة رزق اليوم) توزع أسبوعياً لحين إنتهاء الحظر وتشمل هذه الأصناف والمقادير حسب عدد أفراد الأسرة :

• عدس

• أرز

• لبن بدرة

• دقيق قمح

• دقيق ذرة

• سكر

• شاي

• زيت

• بصل

(يلا يا شباب لجان المقاومة في الأحياء ورونا همتكم) .. العبد لله على ثقة بأن جميع الأحياء سوف تقوم بالبدء في تنفيذ الفكرة بل أن بعض الأحياء (المكتفية) سوف تقوم بتسيير قافلات لإخوانهم في الأحياء الطرفية المتعثرة ، وأن أخواننا وأبنائنا المغتربين سوف يقومون بإرسال ما تيسر لمساعدة مواطني أحيائهم ، كما أن أحبابنا التجار وأصحاب المصانع مما يعرفوا إنو دي (لجنة كرتونة رزق اليوم) للحي الفلاني سوف يقومون بتخفيض الأسعار (ده لو ما أدوهم ليها مجاني) فأصالة وشهامة ونخوة هذا الشعب العملاق تتجلى ساعة المحن وعند (الحارة) وما عايزة ليها أي كلام … وللا رايكم شنو؟

كسرة :

اللهم إن الأمر أمرك والخلق خلقك والقضاء قضاؤك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك فأكشف عنا الغمة وأرفع عنا البلاء ، اللهم كما حصل الأمر بعلمك اللهم فأرفعه برحمتك ، اللهم أقر عيوننا وأسعد قلوبنا وأرواحنا بزوال هذا الداء إنك على كل شيء قدير ،،

كسرات ثابتة :

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صحيفة الجريدة