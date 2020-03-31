إنتاج مبشر ومتميز للقمح بمشروع الجزيرة

انطلقت بمشروع الجزيرة عمليات حصاد محصول القمح في مساحة 423 ألف فدان منها 273 ألف فدان بأقسام المناقل و150 ألف فدان بأقسام الجزيرة.

وأعلن المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف في تصريح لـ(سونا) عن اكتمال حصاد 20 ألف فدان بمتوسط إنتاج يتجاوز 15 جوالًا زنة 100 كيلو في الفدان، إضافة لبعض الإنتاجيات العالية والمتميزة لبعض المزارعين التي تجاوزت 20 جوالًا للفدان.

وأرجع إبراهيم الإنتاجية المتميزة لمحصول القمح هذا الموسم للتأسيس الجيد والمبكر للمحصول والتزام المزارعين باستخدام التقانات الموصى بها من قبل علماء هيئة البحوث الزراعية، إضافة لجهود إدارات الري والمزارعين والطقس البارد الذي امتد لفترة طويلة.

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ولفت محافظ مشروع الجزيرة لتوفير 2500 بالة خيش تم تخصيصها لقمح التقاوى بدلًا عن 15 ألف بالة جملة احتياجات المشروع من الخيش.

وقال إن البنك الزراعي وفر كميات مقدرة من جوالات البلاستيك بديلًا للخيش وتم توفير كميات من الموازين حتى لا يتضرر المزارع بسبب أكياس البلاستيك ذات السعات الكبيرة.

وأكد إبراهيم انتظام انسياب 30 ألف جالون جازولين يوميًا للحصاد بدلًا عن 50 ألف الحاجة اليومية من الجازولين، إضافة لتوفر الحاصدات بعد استئجار عدد من الحاصدات من النيل الأبيض والقضارف.

ودعا محافظ مشروع الجزيرة البنك الزراعي الى ضرورة توفير السيولة النقدية اللازمة لشراء فائض القمح بعد إعلان السعر التركيزي المجزي من قبل الدولة للمزارعين بمبلغ 3500 لجوال القمح وذلك لمنع تسرب القمح الفائض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)