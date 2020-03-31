إرتفاع وكساد اللحوم البيضاء والحمراء بأسواق الخرطوم

شكا صاحب محلات الصيني للحوم الحمراء بالسوق العربي هشام الصيني لـ(السوداني)، أن من تضررهم الكبير من كورونا على سوق اللحوم في تراجع القوة الشرائية وحجم عرض اللحوم بالملاحم بنسبة (50%) خاصة وأن الوارد يأتي من الولايات في ظل استمرار أزمة الوقود، مبيناً أن سعر كيلو الضأن قفز لـ (500) جنيه والعجالي (360) جنيهاً وتابع : الشراء شبه معدوم من قبل المواطنين.

وقال إن هنالك ارتفاعاً مستمراً في أسعار اللحوم البيضاء، مبيناً أن كيلو الفراخ قفز لـ (220) جنيهاً وطبق بيض المائدة (200) جنيه وتوقعات بالمزيد من الزيادة، كاشفاً عن تكدس ثلاجات الفراخ بالفراخ منذ الأسبوع الماضي ولا يوجد من يشتري.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)