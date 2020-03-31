التاريخ: 31-مارس-2020
46 مشاهدة
شكا صاحب محلات الصيني للحوم الحمراء بالسوق العربي هشام الصيني لـ(السوداني)، أن من تضررهم الكبير من كورونا على سوق اللحوم في تراجع القوة الشرائية وحجم عرض اللحوم بالملاحم بنسبة (50%) خاصة وأن الوارد يأتي من الولايات في ظل استمرار أزمة الوقود، مبيناً أن سعر كيلو الضأن قفز لـ (500) جنيه والعجالي (360) جنيهاً وتابع : الشراء شبه معدوم من قبل المواطنين.
وقال إن هنالك ارتفاعاً مستمراً في أسعار اللحوم البيضاء، مبيناً أن كيلو الفراخ قفز لـ (220) جنيهاً وطبق بيض المائدة (200) جنيه وتوقعات بالمزيد من الزيادة، كاشفاً عن تكدس ثلاجات الفراخ بالفراخ منذ الأسبوع الماضي ولا يوجد من يشتري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع وكساد اللحوم البيضاء والحمراء بأسواق الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.