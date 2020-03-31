الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إرتفاع وكساد اللحوم البيضاء والحمراء بأسواق الخرطوم

0 نشر
Abdulmahmood 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 31-مارس-2020

46 مشاهدة

إرتفاع وكساد اللحوم البيضاء والحمراء بأسواق الخرطوم

شكا صاحب محلات الصيني للحوم الحمراء بالسوق العربي هشام الصيني لـ(السوداني)، أن من تضررهم الكبير من على سوق اللحوم في تراجع القوة الشرائية وحجم عرض اللحوم بالملاحم بنسبة (50%) خاصة وأن الوارد يأتي من الولايات في ظل استمرار أزمة الوقود، مبيناً أن سعر كيلو الضأن قفز لـ (500) جنيه والعجالي (360) جنيهاً وتابع : الشراء شبه معدوم من قبل المواطنين.
وقال إن هنالك ارتفاعاً مستمراً في أسعار اللحوم البيضاء، مبيناً أن كيلو الفراخ قفز لـ (220) جنيهاً وطبق بيض المائدة (200) جنيه وتوقعات بالمزيد من الزيادة، كاشفاً عن تكدس ثلاجات الفراخ بالفراخ منذ الأسبوع الماضي ولا يوجد من يشتري.

Advertisements

 

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع وكساد اللحوم البيضاء والحمراء بأسواق الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا