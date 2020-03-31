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قرار لمجلس الأمن بتمديد فترة اليوناميد حتى مايو المقبل

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 31-مارس-2020

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قرار لمجلس الأمن بتمديد فترة اليوناميد حتى مايو المقبل

أجاز مجلس الأمن أمس الاثنين مشروع قرار تقدّمت به ألمانيا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، ونصت مسودة القرار على تمديد فترة بعثة يوناميد حتى نهاية شهر مايو المقبل.
كما نصت المسودة على أن تحتفظ يوناميد خلال هذه الفترة بمواقعها وكوادرها البشرية كافة، مع وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بإجراءات تخفيضها وانسحابها بعد هذه الفترة.

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ونصت المسودة على حسب سونا على أن مجلس الأمن سيصدر قرارًا جديدًا بهذا الشأن قبل نهاية شهر مايو المقبل.

وكان مجلس الأمن قد تبنى في اكتوبر 2019 بالإجماع القرار رقم 2495  لعام 2019 بأن تحافظ بعثة اليوناميد على مستواها الحالي من القوات والشرطة حتى 31 مارس 2020، ويأتي القرار الحالي بالتمديد حتى مايو عقب نفاذ الفترة السابقة يوم أمس الاثنين  30- 3- 2020

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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