شعبة المخابز : نقص حصة الخرطوم من دقيق المخابز بنسبة 50%

أعلن السيد عبد الروؤف مصطفى طالب الله رئيس لجنة تسيير شعبة المخابز عن نقص فى حصة ولاية الخرطوم من دقيق الخبز المدعوم بنسبة 50% من الكمية المقررة للولاية والبالغة 43 الف جوال يومياً.

وقال سيادته فى تصريح (لسونا) إن مطحن ويتا للغلال الذى ينتج 16 الف جوال دقيق منها 10 الآف لولاية الخرطوم مازال متوقفاً منذ الأسبوع الماضى بجانب نقص إنتاج مطاحن سين للغلال بنسبة 50% مبيناً أن مطحن سين يبلغ إنتاجه اليومى 24 الف جوال وأنها توفر للخرطوم 12 الف جوال فى اليوم.

ودعا الجهات ذات الصلة لايجاد معالجة فورية لقضية الخسائر التى يتكبدها أصحاب المخابز نتيجة لارتفاع كلفة الإنتاج التى عزاها رئيس الشعبة إلى ارتفاع تكلفة كرتونة الخميرة إلى 3 الآف جنيه بدلاً عن الفين سابقاً وارتفاع كرتونة الزيت إلى 2 الف و800 جنيه بدلاً عن الف و600 فضلاً عن ارتفاع أسعار العمالة .

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وأشار إلى ضرورة معالجة ترحيل الغاز المخصص للمخابز بصورة منتظمة وتوفير الجازولين لتفادى توقف المخابز عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائى .

ودعا إلى ضرورة تنفيذ مقترحات شعبة المخابز التى دفعت بها للجهات المختصة والمتعلقة بزيادة وزن قطعة الخبز لـ(90) جراماً بسعر (2) جنيه بدلاً عن (45) جراماً بسعر واحد جنيه المعمول به حالياً .

وقال مصطفى إن إعداد الخبز ذو الوزن الصغير يستهلك الكثير من الجازولين والغاز والوقت والعمالة، فضلاً عن اصطفاف المواطنين في طلب الخبز لساعات طويلة مما يتنافى و الاجراءات الاحترازية التى طالبت بها وزارة الصحة لتفادى انتشار جائحة كورونا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)