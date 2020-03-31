انخفاض جرام الذهب بأسواق الخرطوم

التاريخ: 31-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة سجل سعر جرام الذهب اليوم انخفاضاً طفيفاً بأسواق الخرطوم، حيث بلغ شراء الجرام عيار 21 (تركي وكويتي وبحريني وسعودي) 5500جنيه مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام (التركي والكويتي والبحريني والسعودي) 5000 جنيه. وذلك بحسب سونا . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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