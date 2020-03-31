شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أنه بخير ويتمتع بصحة طيبة وجيدة ولم يصبه أي مكروه وأن كل ما يشاع في وسائل التواصل الإجتماعي عن إصابته بكورونا عار من الصحة ويعبر عن نفوس بعض الأشخاص الضعيفة. وقال حميدتي في إتصال هاتفي مع شبكة (أهم وآخر الإخبارية) أنهم على تواصل مستمر مع لجنة الطوارئ الصحية للإطمئنان على الوضع الصحي بالبلاد، ويتم التقييم بين الفينة والأخرى، متمنيا للمواطنين دوام الصحة والعافية والإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة حتى نتجنب الجائحة بسلام، كما دعا للمصابين بعاجل الشفاء وللمتوفين بالرحمة والمغفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اصابة حميدتي بفيروس كورونا…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.