تفاصيل اصابة حميدتي بفيروس كورونا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أنه بخير ويتمتع بصحة طيبة وجيدة ولم يصبه أي مكروه وأن كل ما يشاع في وسائل التواصل الإجتماعي عن إصابته بكورونا عار من الصحة ويعبر عن نفوس بعض الأشخاص الضعيفة. وقال حميدتي في إتصال هاتفي مع شبكة (أهم وآخر الإخبارية) أنهم على تواصل مستمر مع لجنة الطوارئ الصحية للإطمئنان على الوضع الصحي بالبلاد، ويتم التقييم بين الفينة والأخرى، متمنيا للمواطنين دوام الصحة والعافية والإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة حتى نتجنب الجائحة بسلام، كما دعا للمصابين بعاجل الشفاء وللمتوفين بالرحمة والمغفرة.