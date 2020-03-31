العناية المكثفة بالبلاد… في حاجة إلى (عناية)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرت وزارة الصحة الاتحادية بعدم قدرتها على التعاطي مع أعداد كبيرة من الإصابات في حال حدوثها، وأكد وكيل وزارة الصحة بابكر المقبول خلال حوار مع التلفزيون الحكومي، إن النظام الصحي في السودان لا يحتمل ظهور حالات كثيرة مصابة بكورونا، وإن أقصى رقم يمكن استيعابه للعلاج وفقاً للتجهيزات والاستعدادات الحالية هو عشر حالات فقط، وكان وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، قد أعلن عن تصنيع أجهزة للتنفس الصناعي بالتعاون مع التصنيع الحربي، على أن يتم عرض نموذجين منها “الثلاثاء” المقبل على الكوادر الطبية المتخصصة ودق عدد من الأطباء ناقوس الخطر لتردي أوضاع المستشفيات وعدم توفر غرف العناية المكثفة وطرح عدد من المهندسيين الطبيين مبادرة لتصنيع غرف تنفس إصطناعي كخطوة احترازية في حال تزايد عدد المصابين بالفايروس، وإذا كانت أمريكا لديها حوالي 200 ألف فقط من أجهزة التنفس الصناعي وإذا عجزت ايطاليا عن مواجهة الوباء على الرغم من نظامها الصحي المتقدم فكيف سيكون حال السودان، وكل الأطباء يؤكدون أن نظامه الصحي منهار لذلك فالرهان ينبغي أن يكون على الوقاية من الوباء.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي فقد توقعت جمعية طب الرعاية الحرجة أن (960.000) مريض بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، قد يحتاجون إلى وضع أجهزة التنفس الصناعي في مرحلة أو أخرى أثناء الفاشية، وقال رئيس جمعية الرعاية الصحية الدكتور لويس كابلان “القضية الحقيقية هي كيفية زيادة إنتاج أجهزة التنفس بسرعة عندما تتجاوز الحاجة الكمية المعروضة”.

وفي الحالات الشديدة، يتسبب الفايروس التاجي في تدمير الأنسجة السليمة في الرئتين، مما يجعل من الصعب عليهم توصيل الأكسجين إلى الدم، ويمكن أن يتطور الالتهاب الرئوي، جنبًا إلى جنب مع حالة أكثر شدة وربما مميتة تسمى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتي يمكن أن تتلف الأعضاء الأخرى.

وتقوم أجهزة التنفس بتغذية الأكسجين إلى رئتي المرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية حادة من خلال أنبوب يتم إدخاله في الحلق، ويتم استخدام الآلات أيضًا بشكل روتيني لمساعدة مرضى المستشفيات الأخرى على التنفس، أي أولئك الذين يخضعون لعملية جراحية أثناء التخدير العام.

وقالت منظمة الرعاية الحرجة، إن المشكلة الأخرى هي أنه لا يوجد سوى عدد كاف من المعالجين التنفسيين والممرضات والأطباء المتخصصين، مع النوع المثالي من تدريب الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة لحوالي (135000) مريض يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي في وقت واحد..

انعدام غرف العناية المكثفة:

وانتقد مصدر طبي عدم امتلاك وزارة الصحة الامكانيات اللازمة للتصدي لكورونا وقطع بعدم وجود أجهزة تنفس صناعي وقال ذات المصدر الذي فضل حجب اسمه للجريدة مايتوفر في المستشفيات الأكسجين فقط وغرف العناية المكثفة أيضا غير متوفرة ، وشددت على ضرورة سعي الوزارة لتوفير تلك الأجهزة بالمستشفيات ، ونوه الى أن المرضى يلجأون للمستشفيات الخاصة للحصول على أجهزة التنفس الصناعي بتكلفة يتراوح قدرها مابين 4 الى 5 ألاف يوميا .

مبادرة طوعية لتوفير أجهزة التنفس:

واقترح مجموعة من المهندسين الطبيين، مبادرة لتصنيع غرف التنفس الصناعي كخطوة استباقية لتوفير أجهزة في حال زاد عدد المصابين بكورونا، وقال عضو المبادرة خالد سيف الدين لـ (الجريدة) نحن الآن شرعنا في تصنيع 300 جهاز كخطوة أولى، ونعتزم تصنيع المئات من الأجهزة، بالتنسيق مع ممثلين من التصنيع الحربي، ونعمل على تصنيع النموذج الذي سيتم عرضه على وزارة الصحة لاجازته وعقب ذلك سنقوم بصناعة الكمية المحددة).

أطباء بعدد أصابع اليد :

ووجه د. خالد سعد الفاضل رسالة للشعب السوداني في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي (واتساب)، أكد فيها أن الاصابة بكورونا حتى الوقت الراهن بسيطة واستدرك لكن إذا وصلنا مرحلة الوباء والعاصمة التي يتمركز فيها العلاج أجهزة التنفس لاتتجاوز (100) ولا أعني الموجودة بالمسشتفيات، لأن جزء من شروط الحصول على تراخيص لانشاء مستشفيات توفير أجهزة تنفس، وأوضح أن عدد الكوادر الطبية المتخصصة الذين يلازمون مرضى ضيق التنفس يحسبون في أصابع اليد، وأردف ( وهؤلاء بخلاف أخصائي التخدير الذين يمكن أن يحلوا المشكلة من خلال تركيب أجهزة التنفس ونحن كأطباء ندرك عندما نريد تحويل مريض للعناية المكثفة نعرف الأطباء الذين يجب تحويل مثل هذه الحالات اليهم، وهم د ايهاب طراوة، د. عزمي الشيخ، د. طارق الهادي، بالاضافة إلى طبيبين آخرين غادروا البلاد، وأضاف ( لا علم لي بالأطباء الجدد الذين تمت اضافتهم لهؤلاء الأطباء، لكن نحن كإخصائيين في السودان نعرف الأطباء المتخصصين في مجال العناية المكثفة)، ورسم صورة قاتمة للوضع الصحي في السودان في حال انتشر وباء كورونا وقال ( إذا ضربت الكورونا السودان هؤلاء الخمس هم من يتعاملون مع أجهزة التنفس، ومابقول الوضع الصحي في السودان منهار، لأنو ماموجود أصلا ) وحذر من تدني إمكانيات البلاد وضرب مثل بايطاليا على الرغم من أنها دولة منتجة لأجهزة التنفس إلا أنها لجأت لاستخدام الخيار والفقوس لاختيار المرضى الذين ستوفر لهم الأجهزة، ولفت إلى أن احتياجات المرضى الذين احتاجوا لأجهزة التنفس فاق التوقعات.

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لحظات حرجة :

وتوقع د الفاضل أن يكون الوضع خلال الأسبوعين القادميين حرجا وشدد على ضرورة اصدار قرار بالحظر الشامل بدلا من الجزئي، وأضاف ( إذا حدث ووقعت المصيبة الكبرى فسوف نشاهد فيديوهات أكثر فظاعة من التي شاهدناها في الخارج في كل من الصين وإيطاليا ولم يستبعد أن تنتشر الكورونا رغم سخونة الأجواء)

وشكك في حقيقة عدد المصابيين بكورونا، ولفت إلى خطورة استمرار صفوف الوقود والخبز، ووصف سياسات وزارة الصحة بأنها غير صارمة مقارنة بالدول الأخرى، واعتبر أن التحوطات التي تمت صفرا وانتقد عدم وجود نظام صحي واضح.

أربعين جهاز للعزل:

وأكد اخصائي التخدير د. سيد قنات أن البلاد تعاني من عدم توفر غرف العناية المكثفة فضلاً عن عدم توفر المختصين في مجال التخدير، وتساءل عن مدى توفر مهندسيين طبيين بالمستشفيات، ونوه إلى أن أجهزة التنفس الصناعي ارتفع سعرها عقب انتشار الكورونا من (3) ألف دولار إلى (7) ألف دولار وحمل قنات مسؤولية تدهور الوضع الصحي بالبلاد للنظام البائد وقال للجريدة ( المشكلة حتى لو تم تجميع كل أجهزة التنفس الصناعي الموجودة بالمستشفيات في مكان يخصص للعزل فهذا يعني أن بقية المرضى لن يكون لديهم أجهزة ولن تصبح صالحة للاستخدام الا بعد تعقيمها ، وأشار الى أن وزارة الصحة وفرت أكثر من 40 جهاز فقط لمركز العزل بمستشفى جبرة للطوارئ.

وشدد رئيس لجنة تسيير الأطباء د عبد المنعم محمد أحمد، على ضرورة التركيز فيما يخص الوعي بخطورة وباء كورونا، واتباع الارشادات اللازمة للوقاية منه، وطالب الحكومة بالزام المواطنين لتنفيذ قرارتها الخاصة بالحظر والاجراءات الإحترازية التي اتخذتها، وزيادة جرعات التوعية وسط الأطباء وتوفير الحماية للكادر الطبي.

تحذيرات من الكارثة :

وقال: د. عبد المنعم لـ(الجريدة) مازالت المحلات أبوابها مشرعة، وما زلنا نقيم حفلات الأعراس و سرادق العزاء دون تدخل من السلطات، وفيما يتعلق بامكانيات وزارة الصحة لمواجهة كورونا حال ارتفع عدد المصابين بها لو ووصلنا إلى مرحلة الوباء ( ستكون كارثة ولو الدولة قامت بتجهيز مراكز العزل وتوفير الحماية للكوادر الطبية في مراكز العزل تكون ما قصرت لان دول متقدمة عجزت عن توفير الرعاية لكل المتاثرين من المرضى

وطالب بتضافر كل جهود الاطباء مع وزارة الصحة الاتحادية والولائية لمجابهة جائحة الكرونا والعبور لبر الأمان

احصائيات وفجوات :

وكشف د. مجاهد من مستشفى حاج الصافي ببحري عن أن جملة أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات الخاصة بالخرطوم تترواح مابين (190) إلى (200) جهاز، بينما يوجد بالولايات أربعة أو خمسة أجهزة فقط، وقال: لـ(الجريدة) هناك معاناة كبيرة ظلت تتكرر لحالات مرضى لم يجد ذويهم غرف عناية مكثفة، مما اضطرهم للتجول بمرضاهم بالاسعاف حتى يتحصلون على غرفة، ونوه إلى مستشفى أمدرمان بها (15) جهاز تم انشاء (12) منها عقب الثورة، وأكد وجود نقص كبير في الكوادر المدربة للعمل في الطوارئ، وأردف الوضع الصحي منهار تماما وإذا انتشرت حالات الاصابة بالكورونا ستكون حالات الوفيات كبيرة نتيجة لتردي الوضع الصحي، وانتقد عدم اعتراف مرضى كورونا به والتعامل معه كالوصمة.

وأرجع د. مجاهد عدم توفر أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات بكميات كبيرة إلى ارتفاع تكلفة الواحد منه مابين (5)إلى (6) مليار جنيه.