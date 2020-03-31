كلو بالقانون.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] الحبيب ناصر بابكر

] أو القيصر كما يحلو للمثقفين من جماهير المريخ أن يطلقوا عليه .. نشر بالأمس وكعادته تحقيقاً وتتبعاً رائعاً لقصة المريخ والاتحاد العام والنظام الاساسي

] وأوضح المواقف المختلفة لجميع أطراف النزاع

] وفي الآخر القصة بالقانون

] قانون كهيه بالكل تمام

] إن كان للإتحاد العام سلطة إلغاء مخرجات جمعية إجازة النظام الاساسي ٢٠١٩

] يبقى زول يفتح خشمو مافي

] يمارس الإتحاد سلطته التي منحها له القانون والتي بدورها لاتتعارض مع نظامه الاساسي

] وإن لم تكن للإتحاد تلك السلطة

] يبقى مافي اتحاد يفتح خشمو

] وإن فعل فإن الأعضاء الذين مارسوا حقهم وتحملوا العبء وحضروا الجمعية وأجازوا النظام الاساسي يجبرون المجلس على التصعيد ووضع الملف أمام الفيفا

] وبالمناسبة

] سمعنا أنو الأعضاء ديل بصدد إصدار بيان يحذرون فيه جميع الجهات المعنية وغير المعنية من تجاوز القانون واللوائح والتدخل دون وجه حق في مخرجات الجمعية العمومية التي أجازت النظام الاساسي

] ًفهم يرون أنهم بحكم تمتعهم بالعضوية وتكبدهم مشاق إجراءات الجمعية من الواحدة ظهرا وحتى منتصف الليل

] يرون أنهم هم أصحاب القرار وحدهم ولايسمحون لأي كائن كان أن يبدد جهودهم يحطم قرار جمعيتهم .. وكلو بالقانون

] أما المفوضية .. فأرى شخصياً أن الذين ينقزون في حلقتها ينقزون خارج حلبة القانون الإتحادي والنظام الاساسي للإتحاد العام وموجهات الفيفا

] وحتى لاننسي حتى طعن المفوضية في قبول سوداكال صدر فيه أمر قضائي من أعلى محاكم الدولة قضى بالرفض

] وأضحى طعنها نسياً منسيا

] لذا في جدلنا الذي لايفسد لودنا فيما بيننا قضية

] حقو مانضيع زمن النقاش في المفوضية وسلطاتها

] فنحن ضمن عائلة الاتحاد العام إبن الفيفا .. والبعمل أسرة براهو

] بنفصل من الأسرة القديمة

] ببقى زول ليهو كينونتو

] أيها الناس

] إعمال السياج والمضمار تجري بصورة طيبة وسط نمو النجيلة الجميلة

] كل ذلك في صمت ودون تناول إعلامي له

] وبرغم ذلك لامعوقات

] ولعل ملعب المريخ واستاده هما المستفيدان الوحيدان في العالم من آثار الكورونا

] لما ينتهي الحظر ويدور الموسم

] ستكتمل إلى حد بعيد عمليات إعادة تأهيل الاستاد وعمليات البنيات التحتية الجديدة التي تمت إضافتها

] وسيقص شريط الافتتاح مشجع المريخ النقي التقي الجميل عطبرة

] المهم

] اتحدى الاتحاد برغم أني لا أحب هذا الأسلوب

] اتحداه يرسل خطاباً لمجلس المريخ واااضح يشير فيه لقراره بإلغاء الجمعية العمومية التي اجازت النظام الأساسي

] أيها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم

] اها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] معاك ياوالينا

] كورونا خطير علينا

] وفي إلتزام البيوت حفاظ علينا

] والحظر مفروض عشاننا ما علينا

] لكن كمان ياوالينا

] ننحظر كيف ونهارنا في صف الجاز وليلنا في صف العيش بس قول لينا

] نلزم بيوتنا كيف ورزق اليوم باليوم بجي مرة كلو تلاتة يوم علينا

] ننحظر كيف وفي بيوتنا ننحشر وبنكونا جيوبنا وجيوبنا عدمانه الملينه

] نقد وووب نمرق وبين ياوالينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال في البيت جوعونا وفي الشارع كورونا

والي لقاء

سلك