كلو بالقانون.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
] الحبيب ناصر بابكر
] أو القيصر كما يحلو للمثقفين من جماهير المريخ أن يطلقوا عليه .. نشر بالأمس وكعادته تحقيقاً وتتبعاً رائعاً لقصة المريخ والاتحاد العام والنظام الاساسي
] وأوضح المواقف المختلفة لجميع أطراف النزاع
] وفي الآخر القصة بالقانون
] قانون كهيه بالكل تمام
] إن كان للإتحاد العام سلطة إلغاء مخرجات جمعية إجازة النظام الاساسي ٢٠١٩
] يبقى زول يفتح خشمو مافي
] يمارس الإتحاد سلطته التي منحها له القانون والتي بدورها لاتتعارض مع نظامه الاساسي
] وإن لم تكن للإتحاد تلك السلطة
] يبقى مافي اتحاد يفتح خشمو
] وإن فعل فإن الأعضاء الذين مارسوا حقهم وتحملوا العبء وحضروا الجمعية وأجازوا النظام الاساسي يجبرون المجلس على التصعيد ووضع الملف أمام الفيفا
] وبالمناسبة
] سمعنا أنو الأعضاء ديل بصدد إصدار بيان يحذرون فيه جميع الجهات المعنية وغير المعنية من تجاوز القانون واللوائح والتدخل دون وجه حق في مخرجات الجمعية العمومية التي أجازت النظام الاساسي
] ًفهم يرون أنهم بحكم تمتعهم بالعضوية وتكبدهم مشاق إجراءات الجمعية من الواحدة ظهرا وحتى منتصف الليل
] يرون أنهم هم أصحاب القرار وحدهم ولايسمحون لأي كائن كان أن يبدد جهودهم يحطم قرار جمعيتهم .. وكلو بالقانون
] أما المفوضية .. فأرى شخصياً أن الذين ينقزون في حلقتها ينقزون خارج حلبة القانون الإتحادي والنظام الاساسي للإتحاد العام وموجهات الفيفا
] وحتى لاننسي حتى طعن المفوضية في قبول سوداكال صدر فيه أمر قضائي من أعلى محاكم الدولة قضى بالرفض
] وأضحى طعنها نسياً منسيا
] لذا في جدلنا الذي لايفسد لودنا فيما بيننا قضية
] حقو مانضيع زمن النقاش في المفوضية وسلطاتها
] فنحن ضمن عائلة الاتحاد العام إبن الفيفا .. والبعمل أسرة براهو
] بنفصل من الأسرة القديمة
] ببقى زول ليهو كينونتو
] أيها الناس
] إعمال السياج والمضمار تجري بصورة طيبة وسط نمو النجيلة الجميلة
] كل ذلك في صمت ودون تناول إعلامي له
] وبرغم ذلك لامعوقات
] ولعل ملعب المريخ واستاده هما المستفيدان الوحيدان في العالم من آثار الكورونا
] لما ينتهي الحظر ويدور الموسم
] ستكتمل إلى حد بعيد عمليات إعادة تأهيل الاستاد وعمليات البنيات التحتية الجديدة التي تمت إضافتها
] وسيقص شريط الافتتاح مشجع المريخ النقي التقي الجميل عطبرة
] المهم
] اتحدى الاتحاد برغم أني لا أحب هذا الأسلوب
] اتحداه يرسل خطاباً لمجلس المريخ واااضح يشير فيه لقراره بإلغاء الجمعية العمومية التي اجازت النظام الأساسي
] أيها الناس
] إن تنصروا الله ينصركم
] اها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] معاك ياوالينا
] كورونا خطير علينا
] وفي إلتزام البيوت حفاظ علينا
] والحظر مفروض عشاننا ما علينا
] لكن كمان ياوالينا
] ننحظر كيف ونهارنا في صف الجاز وليلنا في صف العيش بس قول لينا
] نلزم بيوتنا كيف ورزق اليوم باليوم بجي مرة كلو تلاتة يوم علينا
] ننحظر كيف وفي بيوتنا ننحشر وبنكونا جيوبنا وجيوبنا عدمانه الملينه
] نقد وووب نمرق وبين ياوالينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال في البيت جوعونا وفي الشارع كورونا
والي لقاء
سلك
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