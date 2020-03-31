مذيعة سودانية شهيرة تعلن إصابتها بفايروس كورونا المستجد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الإعلامية السودانية رنين ميرغني، إصابتها بفايروس كورونا المستجد وذلك بمقر إقامتها بدولة الكويت التي تعمل بها حسبما أكد ناشطون مقربون لها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد نقلت المذيعة رنين والتي تعمل بإحدى المحطات الكويتية الخبر لأصدقائها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وكتبت الإعلامية التي تعاطف معها المئات من أصدقائها الإعلاميين والمطربين ونجوم المجتمع: (كان نفسي ما أصدق زي ناس كتار ما مصدقين. للأسف فعلاً أصبت بفايروس كورونا. ما محتاجة حاجة غير دعواتكم). وفور نشرها للتدوينة تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نشرها عبر صفحاتهم مع تمنياتهم الصادقة بالشفاء العاجل للإعلامية الشابة. ونشر صديق لها محادثة عبر ماسنجر تؤكد فيها إصابتها بالفعل وتطالبه بالدعاء لها. المادة السابقة فاصل مع الشرفانين!.. بقلم الطيب مصطفى المقالة القادمة كلو بالقانون.. بقلم بابكر سلك

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