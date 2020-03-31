أليس فيكم رجل رشيد..!.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير التربية والتعليم محمد الامين التوم، على أن امتحانات الشهادة السودانية قائمة في مواعيدها والتي توافق يوم ١٢/ أبريل المقبل، وقد سبق الوزير مدير التعليم بولاية النيل الازرق وأكد اكتمال الاستعدادات لبدء امتحانات الشهادة السودانية…!!

كورونا في … كورونا مافي ….الامتحانات قائمة …!! الوزير يقول لكم ايها الشعب السوداني ويا وزارة الصحة ويا منظمة الصحة العالمية أخبطوا راسكم في الحيط الامتحانات قائمة وفي مواعيدها ، وان انتقل الفايروس الى التلاميذ او فيما بينهم فإن هذا الامر لا يعنيه …؟؟

الوزير يغامر بحياة أبنائنا في تحد غريب لجائحة كورونا، علماً بأن الوزير نفسه لا يستطيع ضمان تعقيم عشرة تلاميذ ناهيك عن قرابة المليون من ممتحنين ومعلمين ومراقبين وكنترول وتراحيل .

حسناً… ما هو نوع الاستعدادات التي يتحدث عنها السيد الوزير، هل ستقوم الوزارة بتعقيم كل التلاميذ قبل الدخول الى غرفة الامتحانات …؟ . هل سيتم تعقيم قاعات الامتحانات، الابواب والشبابيك والكراسي والادراج ولوحات مفاتيح الكهرباء والاضاءة والتكييف …؟ هل سيخضع المراقبون لعملية تعقيم كاملة وارتداء قفازات وكمامات، هل سيتم تعقيم تلك الحجرات باستمرار مخافة تلوث الهواء …؟؟

حسناً ماذا بشأن توزيع اوراق الامتحانات وجمعها واعمال الكنترول والمراقبة….!؟؟ ، كيف سيتم تعقيم كل هؤلاء وتعقيم كل الادوات والاثاثات من حولهم ….!؟؟.

ماذا بشأن شرب الطلاب للمياه اثناء الامتحانات، هل سيشربون من نفس الجردل وبنفس (الكوز ) كما درجت العادة …!؟ ، ام ستقوم الوزارة بالتعاقد مع شركات اسامة داؤود لجلب المياه الصحية المعبأة النظيفة ومن ثم إيجار حافظات او ثلاجات تبريد وتقديمها للطلاب…..!!؟

حسناً ماذا بشأن المسافة الآمنة بين التلميذ والآخر كيف سيجلس التلاميذ ليحافظوا على مسافة الأمان التي ينبغي ان لا تقل عن متر ونصف المتر هل سيتم. تخصيص قاعة لكل ٨ تلاميذ ام سيتم حشوهم وحشرهم في قاعات ضيقة ولا عزاء لكورونا …!!؟

حسناً ماذا بالنسبة لاستخدام الحمامات ان كانت حديثة او بلدية، كيف السبيل لتعقيمها كلما دخل طالب او طالبة، علماً بأن متوسط الطلاب والطالبات الذين يدخلون الحمامات اثناء الامتحان الواحد يتراوح بين ٣٥ و٤٥…!!؟؟

حسناً كيف سيضمن السيد الوزير عدم انتقال العدوى بين التلاميذ او من المراقبين للتلاميذ …!!؟

حسناً كيف سيمتحن ابناء المغتربين في الخارج والذين يعانون من حظر التجوال واغلاق السفارات التي كانوا يمتحنون عبرها للشهادة السودانية …!!؟ .

حسناً كم عدد التلاميذ الذين يعانون من مرض الأزمة او الالتهابات الرئوية الحادة ، والذين تعاني رئاتهم من ضعف بائن …!!؟

دعكم من كل هذا كم عدد التلاميذ من بين قرابة الـ٧٠٠,٠٠٠ الذين يعانون أصلاً من ضعف المناعة وسوء التغذية وهزال الجسم، كيف سيقاوم هؤلاء جائحة كورونا مع الجهد الذهني المبذول من قبلهم في الاستذكار والتركيز …!؟

خارج السور :

وزير التربية والتعليم يغامر بحياة أكثر من ٧٠٠,٠٠٠ تلميذ