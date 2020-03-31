إصابة أجنبي بفيروس كورونا بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تأكيد حالة (7) مصابة بمرض الكورونا المستجد المسمي COVID-2019 .

و أكدت إن المريض رجل اجنبي في الستينيات من العمر وكان قد وصل الي السودان قادما من الامارات العربية المتحدة في يوم 14 مارس 2020م.

و اشارت الى اجراء الرعاية الصحية للمريض في احدي عنابر العزل بولاية الخرطوم و بدأت متابعة المخالطين وسوف تفيد وزارة الصحة الاتحادية باي مستجدات. المادة السابقة عودة الذهب.. بقلم عبد المنعم شجرابي المقالة القادمة تفاصيل اصابة حميدتي بفيروس تفاصيل اصابة حميدتي بفيروس كورونا ….

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