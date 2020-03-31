عودة الذهب.. بقلم عبد المنعم شجرابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اخي الكريم العزيز شجرابي السلام عليكم وتحيه زرقاء باذن مباركه

**طالعت عمودك امس (يسالونك عن الذهب) ولك الشكر فقد ذهبت بنا بعيدا الى زمن جميل وتنافس محموم شريف ..اعطيت كأس الذهب ورجالاته وشعبه حقهم وانا اطرق بابك اسمح لي بالدخول من باب اخر هو باب المعرض الذي اقيم بقاعه الصداقه وكان السبب في عوده كأس الذهب الذي عدت اليه بالامس

**المعرض لم يكن تجاري وثقافي بالمعنى ففي تلك السنه اهدى اللواء ماهل ابو جنه رئيس نادي المريخ ومدير عام الجمارك بضائع ضخمه من مخلفات الجمارك للهلال والمريخ فباع المريخ بضائعه بسوق الله اكبر وفي الهلال قام الاخ العزيز احمد محمد البشير بتحديد نوعيه البضائع وقدم مقترح اقامه معرض تجاري ثقافي حتى تباع المعروضات باسعار عاليه وتشريفيه لمحبي الازرق ووظف الهلالي الغيور احمد محمد البشير ادوات معرض المنتجات السعوديه الذي يملكه مضيفاً اليه خبرته ودراساته العليا وامكاناته لإنجاح المعرض

**على جانب اخر تعهد مجلس اداره نادي الهلال باحضار كاس الذهب وقد كان حسب الروايه التي ذكرتها بكل تفاصيلها وظل امر قيام المعرض في طي الكتمان الا من قله قليله من الاهله اذكر منهم شخصك وشخصي وعبد الغفار عبد الرزاق والمرحوم عثمان ابو نضارات لينتهي الامر بافتتاح انيق للمعرض (الصور موجوده) وبلا مبالغه فالمعرض اخي العزيز شجرابي حقق كل الاغراض المستهدفه من اقامته وللاسف فاسم بطله الاول احمد محمد البشير لا يذكر مع المذكورين وجهده لا في هذا المعرض وحده فلقد كان للرجل شرف اقامه معرض تاريخ الهلال المصور وكانت الاعانه هنا وايضاً للتاريخ للمؤرخ عبد الغفار عبد الرزاق ومن بعد ذلك كانت سابقة شراء الهلال تذاكر مباراة البيره الكيني من الاتحاد العام وبيع التذاكر باسعار تشريفيه للهلال من اقطابه وكان ذلك ايضاً من صنع الاخ احمد محمد البشير نائب امين الخزانه وقتها واظنها المباراه الوحيده التي حققت دخلا غير مسبوق ولأننا نعطي الرجال حقهم فلابد ان نترحم على روح الجنرال الامين التوم الذي امن كل نواحي الاستاد بالشرطه العسكريه

**لازلنا بقاعه الصداقة وطالما نحن بداخلها فعلينا التذكير بالمؤتمر الكبير للاهله الذي انعقد هناك باقتراح من الاخ طه علي البشير ووقف عليه بالتنفيذ والمتابعه احمد محمد البشير بحراك فكري وحركه ماكوكية والى جانبه رجل الهلال المثقف علي احمد عباس والجنرال عثمان سر الختم وترأس لجنته العليا الاستاذ الفخيم محجوب ابراهيم مدير عام قاعه الصداقه وتعتبر مخرجات المؤتمر العلميه من اهم المخرجات للتطوير الرياضه السودانيه

**اخي العزيز شجرابي وجدت الفرصه في مقالك امس لاعطي الاخ احمد محمد البشير حقه كاملا غير منقوص فله خارج عمله بالمواقع التي عمل بها بمجلس اداره الهلال في اكثر من دوره الكثير من الجهد والافكار والرؤى وقد ظل قاصدا ومتعمدا البعد عن الاضواء وهو الذي يقدم الفكره ويقف علي التفيذ وينسحب بعدها الى الصف الخلفي بدلا ان يكون الامام كما كان والحمد لله فقد ذكرناه وتذكرناه وتذكرنا غيره من جنود مجهولين هم اللواء عثمان سر الختم و علي احمد عباس وعبد الغفار عبد الرزاق والمرحومين الامين التوم وعثمان ابو نضارات ويشكر لك انك ظللت تحرضنا دوما ان نعطي رجالات الهلال حقهم فيما يقدومنه لمعشوقهم الازرق اتفقنا معهم او اخلتفنا بامل ان تواصل ونواصل

مع فائق احترامي وتقديري

اخوك بابكر بخيت