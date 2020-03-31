العراقي تجربة لم تكتمل !.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*العراقي تجربة لم تكتمل!

*ومشروع مهاجم لم يستفد الفريق من قدراته!

*ويبقى السؤال الصعب من تسبب في انهاء تجربة العراقي الذي جاء بسيرة حسنة وقدرات فنية لا تخطئها العين وامكانيات مهاجم يرجى منه الكثير فقط كان يحتاج لقليل من الصبر وشيء من الرؤية الفنية في كيفية اعداد اللاعب نفسيا وفي ذات الوقت اخراج مكنونه الفني الذي لا تخطئه العين من خلال تعامله ولمساته مع كرة القدم في أي وقت دخل فيه الي المستطيل الاخضر واجتهاداته لاجل فرض نفسه في التوليفة الاساسية ،لانه يعي تماما ان الهلال الفريق الكبير في القارة السمراء والوطن العربي يمكن ان يضيف له الكثير في سيرته الذاتية وايضا في مشواره الفني وامكانية دخوله منظومة منتخب اسود الرافدين احد المنتخبات واسعة الشهرة في القارة الاسيوية رغم سنين الحرب التي خصمت الكثير من كرة القدم العراقية!

*نعم..وضع الهلال حدا لتجربة العراقي عماد محسن بعد ان رفض الاخير الجلوس في دكة الانتظار ومطالبته ان يتم اطلاق سراحه ليعود من جديد لبلده خصوصا وان قناعاته بانه يستحق ان يكون اساسيا حتى ولو غاب عن التسجيل بسبب عدم ثبات اقدامه بالشكل المطلوب في اول تجربة احترافية له خارج حدود وطنه ما دفع ادارة النادي للجلوس مع اللاعب بغرض انهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي!

*نعم..المهاجم العراقي عماد محسن دخل كشوفات الهلال بسيرة ذاتية مقنعة وبحضور جيد علي مستوى كرة القدم العراقية ومن خلال مشاركته مع فرقته كاساسي وتخصصه في احراز الاهداف وامتلاكه مقومات المهاجم الذي يرجى منه الكثير ، و يتمتع اللاعب العراقي بالطول الفارع والسرعة والقدرة علي التحكم في الكرة واجادة التهديف بالراس والقدمين الي جانب ميزة اخرى تتمثل في قدرته علي صناعة التمريرة الحاسمة واجادته اللعب الجماعي والتحرك بالكرة وبدونها مع اجادة التمركز في مختلف المواقع في المقدمة الامامية!

*نعم..تلك مواصفات وخصائص النجم العراقي الشاب عماد محسن والذي انضم للفرقة الزرقاء خلال فترة الانتقالات الشتوية لتشكيل الاضافة التي ينتظرها زعيم الكرة السودانية ومنحه الدفعة الفنية في منعطف مهم لدوري مجموعات ابطال افريقيا والتي لعب فيها الزعيم الي جانب الاهلي المصري والنجم الساحلي التونسي رفقة بلاتينيوم ستار بطل زيمبابوي ورغم البشارات الطيبة التي قدمها اللاعب في اولى مشاركاته في جزء يسير من مباراة النجم الساحلي الا انه لم يظهر بالشكل الذي اقنع القاعدة الهلالية التي كانت تؤمل في اللاعب العراقي ان يزور شباك خصومه مع اول مباراة يشارك فيها ما زاد الضغط كثيرا علي اللاعب والذي شارك من بعد في مباريات الاهلي وبلاتينوم والنجم الساحلي دون ان يوقع علي الشباك سواء دخل بديلا او اساسيا في تشكيلة الازرق وتكرر ذلك في مباريات الدوري الممتاز التي شهدت مشاركته قبل ان يغيب ليومين بسبب مرض زوجته ومنها لم يظهر سوى في بضع دقائق في مباراة هلال الفاشر التي امطر خلالها هجوم الازرق شباكه السلاطين بخماسية لم يكن له نصيب منها رغم القناعة بانه شارك لاقل من ربع ساعة وبعدها جلس مرتين متتاليتين علي دكة الانتظار قبل ان ياتي قرار فض الشراكة بطلب من اللاعب وموافقة من الجهاز الفني ولم يتبق سوى ان يمهرها الامين العام للنادي الازرق بتوقيعه خلال ساعات لتنتهي تجربة قصيرة للاعب كان يمكن ان يكون علامة فارقة في مشوار الازرق اذا توافرت الظروف التي تسمح للاعب بتقديم ما عنده من مخزون فني شريطة ان يجد مساحة من الصبر كما وجدها القاطرة البشرية قودوين ندبيسي لعام كامل قبل ان يصبح اللاعب رقم واحد في الهلال والسودان..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*اعتقد ان تجرة العراقي عماد محسن لم يكتب لها التوفيق باعتبار ان ملكات هذا اللاعب تؤكد بان لديه الكثير جدا الذي لم يقدم جزء يسير منه للازرق وربما تعاقب المدربين والظروف التي قدم فيها اللاعب والفريق في معمعة الابطال وفي معية فرق من العيار الثقيل كالاهلي والنجم الساحلي وكليهما يجيد اللعب خارج المستطيل الاخضر ما تسبب في خروج الهلال من عتبة الدور نصف النهائي بسبب مؤامرات الكاف واختياراته لعناصر تحكيم جاءت لتذبح الهلال وتنهي مشواره في الابطال بصورة دراماتيكية حصادها غرامة وعقوبات ما انزل الله بها من سلطان!

*تعالوا بكره!