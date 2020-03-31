القبض على شباب تناوبوا على اغتصاب طفلة معاقة ذهنيا….

الخليج 365:

شرعت شرطة حماية الأسرة والطفل بأم درمان في التحري مع متهمين اثنين في العقد الثالث من العمر مشتبه في ارتكابهما جريمة اغتصاب طفلة من ذوي الاحتجاجات الخاصة (معاقة ذهنياً) في أم درمان بعد أن تم خطفها من أمام منزلها بشرق النيل. ووفقاً لتفاصيل البلاغ بحسب السوداني الدولية، فإن ثلاثة من الرجال مجهولين قاموا بخطف المجني عليها وهي معاقة ذهنياً من أمام منزلها بشرق النيل والتوجه بها إلى أم درمان المربعات واغتصابها بصورة بشعة، وتم إبلاغ الشرطة التي هرعت لموقع الجريمة واتخذت الإجراءات القانونية، وتم استخراج أورنيك (8) جنائي وبموجبه تم إرسال المجني عليها للمستشفى وجاء قرار الطبيب يؤكد واقعة الاغتصاب والتي وصفها بالبشعة. المادة السابقة مقتل عروس في ظروف غامضة بالخرطوم…. المقالة القادمة ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺗﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻣﻴﺎﻧﻲ.. بقلم ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺒﻮﻧﻲ

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