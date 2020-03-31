مقتل عروس في ظروف غامضة بالخرطوم….

الخليج 365:

لقيت عروس مصرعها جراء تعرضها لآلام حادة في المعدة عقب تناولها لوجبة عشاء في اليوم الثاني لزواجها، حيث فشلت محاولة إسعافها ولقيت حتفها داخل مستشفى بشائر جنوب الخرطوم. وعقب التأكد من وفاتها دونت الشرطة بلاغاً بالحادث وتم تحويل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. وبحسب الواقعة والتي كان مسرحها عش الزوجية، أبلغ الزوج بحسب صحيفة آخر لحظة الشرطة بأن زوجته كانت تعاني من آلام حادة في المعدة وتم اسعافها للمستشفى ولكنها توفيت، فكانت اجراءات البلاغ تحت نص المادة “51” الوفاة في ظروف غامضة وتحويل الجثة لمعرفة إذا كانت الوفاة جنائية أو بسبب وجبة فاسدة. المادة السابقة طريق اتجاه واحد.. بقلم امير عوض المقالة القادمة القبض على شباب تناوبوا على اغتصاب طفلة معاقة ذهنيا….

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