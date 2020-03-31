طريق اتجاه واحد.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بتاريخ 28.3.2018 خرج علينا يومها ـ الناطق الرسمي باسم المجلس ـ بتصريحات ذكر فيها بأن قرار المحكمة الإدارية لا يعنيهم بأي حال من الأحوال و أنهم لا يعترفون بكل مخرجاته.

في ذلك التاريخ ريخ كانت كل التوقعات تصُب في ناحية قبول المحكمة للطعون المقدمة ـ وقتها ـ في مرشح الرئاسة آدم سوداكال!!

عدم صبر المجلس لصدور قرار المحكمة فضح نواياه تجاه طبيعة القرار أو فالنقل تجاه الجهة التي ستصدر القرار ـ المحكمة الادارية ـ التي صرحوا بعدم اعترافهم بقراراتها.

و الآن.. و بعد شهور من قرارات ذات المحكمة يحاول المجلس أن يقنع الجميع بأنه يحترم قرارتها و التي يبحث بموجبها عن طريقة لتنصيب آدم سوداكال كرئيس للنادي عبر القرار القاضي برفض الطعون المقدمة ضده!!

تناقضات ـ غير مستغربة ـ من مجلس أدمن التناقض في كل مواقفه بدايةً من استقالات أعضائه و من ثم عودتهم كأن شيئاً لم يكن؟!

مجلس الفشل يحاول أن يمارس ـ الفهلوة ـ الادارية بفقة المصلحة.. فتارة يرفض التعامل مع المفوضية و يرتمي في حضن الاتحاد.. و تارةً أخري ـ يرمي طوبة الاتحاد ـ و يدّعي الاستقلالية!!

مجلس الفشل يفترض في جمهور المريخ الغباء.. و يظن بأنهم يمتلكون ذاكرة الأسماك.. لهذا تتناقض مواقفه علي المكشوف بصورة مضحكة و مخجلة.

يرفضون قرار المحكمة قبل صدوره بقولهم أنه لا يعنينا.. و بعد صدوره في صالحهم يحاولون ـ عبثاً ـ اقناعنا بأنهم متحضرون و يحترمون دولة القانون و المؤسسية!!

انه التلاعب بالمواقف.. و القفز علي حبال المصالح لبلوغ الغاية بتبرير الوسيلة.

عليه نقول لمجلس الفشل.. تلاعبكم لا يعنينا.. و موافقكم الهشة لا تجد من لدّنا أي التفاته.. فسوداكال عندنا مجرد قطب ـ و في رواية مشجع ـ كما أقرّ بذلك وزير الرياضة المكلف بولاية الخرطوم.

أما من ناحية النظام الأساسي فلا توجد خيارات أمام مجلس الفشل سوي بقبول الحلّ الوحيد المتاح أمامهم و القاضي بإعادة جمعية النظام الأساسي و التكفير بذلك عن ذنب إقصاء شعب المريخ الكبير من المشاركة في وضع دستور ناديهم.

البحر خلف المجلس و العدو أمامه.. و لا مفرّ أمام شلة الفشل سوي بالتسليم و رفع الرآية البيضاء بدون الخوض في خزعبلات الذهاب للفيفا و غيرها من بقية الترهات التي تصدُر من بعض دعاة نشر الجهل.

*نبضات متفرقة*

نادي الهلال اعتمد نظامه الاساسي لدي اللجنة القانونية التابعة للاتحاد العام يوم 9.9.2018 و تقدّم بطلب للمفوضية الولائية للاشراف علي جمعية تعديل النظام الأساسي يوم 8.9.2018.

كل ذلك حدث بدون (دوشة) أو فرقعات اعلامية و فتاوي خنفشارية فاشلة.

للمرة الثانية و بتأريخ 20.11.2019 خاطب نادي الهلال مفوضية الشباب و الرياضة من أجل عقد جمعية عمومية طارئة لملء مناصب شاغرة في مجلس ادارته.

لماذا صمت الاتحاد العام علي هذه الخطابات و لم يدعِ رئيسه بأن نادي الهلال عضواً أصيلاً في الاتحاد العام و أن جمعياته يجب أن تتم بإشراف الاتحاد؟

ما رأي الذين يتحدثون عن تبعية الاندية مباشرةً للاتحاد العام ـ قبل تعديل أنظمتها ـ بدايةً من تأريخ 14.9.2019؟

ألم يخاطب الهلال المفوضية بعد ذلك التأريخ و قبله؟

كيف يتبع الهلال للمفوضية الولائية بناءً علي نظامه الأساسي و لا يتبع لها المريخ؟!

هل يخشي الاتحاد غضبة الكاردينال و آلته الاعلامية فيتغاضي لهم عن النظر في مخاطبتهم للمفوضية في الوقت الذي يحشر أنفه في كل ما يخص المريخ؟!!

نعيد و نكرر ـ للمرة الألف ـ الاتحاد العام لا يملُك حق الاشراف علي جمعية المريخ حالياً.. و هذا حق أصيل للمفوضية الولائية بنص النظام الأساسي لنادي المريخ للعام 2008 و بنصوص قانون الشباب و الرياضة ولاية الخرطوم للعام 2017.

علي أعضاء نادي المريخ مخاطبة المفوضية و الوزارة الولائية بضرورة الاشراف علي جمعيات المريخ لحين تعديل نظامه الأساسي.

المحكمة الادارية قضّت برفض الطعون عن ترشيح سوداكال فقط.. و هي غير مختصة بتنصيبه رئيساً علي نادي المريخ.

المفوضية الولائية هي الجهة الوحيدة المخولة للاعتراف برئاسة سوداكال.. و حديث شداد حول هذه النقطة هو أمرٌ لا يخصه أو يخص اتحاده.

ان كان شداد مختصاً فهنالك قرارات صدرت ضد الكاردينال من نفس المحكمة ـ رفضتها المفوضية ـ و ننتظر منه تنفيذها إن كان مستطيعاً.

شداد لو ما عارف فيوم 24.1.2018 المحكمة الادارية اطاحت بالكاردينال و ابطلت ترشيحه للرئاسة.

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ قضت، ﻇﻬﺮ ذلك اليوم، ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻔﻮَّﺽ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺗﺮﺷﻴﺢ “ﺃﺷﺮﻑ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ” ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـ ”اﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ” ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏(2014). و ارجعت المحكمة ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏(28) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‏(2007).

اها الزول ده سمعت بيهو يا شداد واللا لا?

بتقدر تزيحه من منصبه بقرارات المحكمة دي?

واللا الشغلة حقرة بالمريخ بس؟!

بالمناسبة.. المفوضية ذاتها ما اشتغلت بقرارات المحكمة في الكردينال و رفضت تنفذها.

يعني الان ممكن ترفض نفس القرارات في سوداكال.. علشان ما تعتبروا مجرد قرار المحكمة انه حيكون الرئيس.

صور المستندات دي كلها مترافقة مع المقال للاطلاع عليها و التأكد منها.

رئيس لجنة المنتخبات ـ برقو ـ تحدث في أحد البرامج التلفزيونية معلقاً علي ظهور مرض الكورونا بأنه (ما شاف واحد بفرفر في الأرض)!!

ما دخل ـ الفرفرة ـ بوجود هذا الوباء الخطير في بلادنا من عدمه؟!

و من أخبر برقو بأن المُصاب إن لم (يفرفر فهو كضاب و ما عيان)؟!

نتمني أن تضيف منظمة الصحة العالمية (فحص الفرفرة) لبرتكولاتها الصحية خلال التعامل مع الفيروس.

ما فرفر.. ما عيان.

فرفر.. يتحجر.

دكتور أكرم.. الموضوع كده ساهل.. ماف داعي لمؤتمرات صحفية كل يوم.. نحن بنعد الفرفروا و بنكلمك.

ناس معمل استاك.. استريحوا.. الفحص المعملي الفرفاري بنعملوا بدلكم.

أهم حاجة لازم نسجل براءة اختراع الفحص ده لدكتور برقو.

غالباً جامعة عالمية تنعم عليه بصفة (بروف) زي ما عندو دكتوراة شرفية و ليست علمية.

*نبضة أخيرة*

مفرفرين و الحمد لله.