شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
انتقد عبد العزيز النور الأمين العام لحزب الوطن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على خلفية حديثه بالمضي قدما في سياسة رفع الدعم بالرغم من حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.
وقال النور في تصريح صحفي إن وزير المالية لا يراعي الجوانب الإنسانية في برنامجه الاقتصادي، مبينا أن الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد غير مواتية البتة لتطبيق سياسات وزير المالية، داعياً وزير المالية والتخطيط الاقتصادي للتحلي بالمسؤولية والتريث في اتخاذ القرارات المصيرية التي تلقي بظلال سالبة على حياة المواطنين.
وأشار الأمين العام لحزب الوطن الى التخبط الذي لازم وزير المالية منذ تسلمه لمنصبه في حكومة الفترة الانتقالية خاصة فيما يلي سياساته بشأن صادر الذهب وشراء القمح والمشتقات البترولية وقال (على الحكومة الانتقالية إتخاذ ما يلزم لتصحيح هذه الأخطاء حتى لو أدى ذلك لإقالة الوزير نفسه).
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الوطن يرفض حديث وزير المالية بشأن رفع الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.