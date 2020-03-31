حزب الوطن يرفض حديث وزير المالية بشأن رفع الدعم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انتقد عبد العزيز النور الأمين العام لحزب الوطن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على خلفية حديثه بالمضي قدما في سياسة رفع الدعم بالرغم من حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.

وقال النور في تصريح صحفي إن وزير المالية لا يراعي الجوانب الإنسانية في برنامجه الاقتصادي، مبينا أن الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد غير مواتية البتة لتطبيق سياسات وزير المالية، داعياً وزير المالية والتخطيط الاقتصادي للتحلي بالمسؤولية والتريث في اتخاذ القرارات المصيرية التي تلقي بظلال سالبة على حياة المواطنين.

وأشار الأمين العام لحزب الوطن الى التخبط الذي لازم وزير المالية منذ تسلمه لمنصبه في حكومة الفترة الانتقالية خاصة فيما يلي سياساته بشأن صادر الذهب وشراء القمح والمشتقات البترولية وقال (على الحكومة الانتقالية إتخاذ ما يلزم لتصحيح هذه الأخطاء حتى لو أدى ذلك لإقالة الوزير نفسه).