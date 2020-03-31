غرف النقل تطالب الحكومة برفع كلي للدعم عن الوقود

أكد رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد غرف النقل عادل المفتي وفرة الوقود التجاري خاصة للشاحنات السفرية، وقال المفتي لمصادر إن توفير وقود تجاري مهما كان سعره أفضل من وقود مدعوم غير متوفر ويشهد اصطفافاً كبيراً للمركبات أمام محطات التزود بالوقود.

Advertisements

وطالب المفتي الحكومة بالإسراع في تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم عنه بشكل كلي لإيقاف تهريبه للخارج خلاف الوقود التجاري الذي يقل تهريبه نتيجة لقلة عائده مقارنة بنظيره المدعوم.

وبحسب صحيفة السوداني، فإن سعر “جالون” الوقود التجاري قفز إلى (300) جنيه ببورتسودان فيما ظلت اسعاره ثابتة بالخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)