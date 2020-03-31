(الحبس الاضطراري).. ما بين (الزهج) و(لمة الأسرة)

أكد عدد كبير من الموظفين الذين سمحت لهم إداراتهم بإجازة مفتوحة عن العمل بسبب تفشي وباء كورونا بالبلاد للتواجد بمنازلهم بأنهم أصبحوا أكثر مللاً وضجراً من التواجد لساعات طويلة في المنزل، وهو الأمر الذي انعكس سلباً في تعاملهم مع زوجاتهم، مؤكدين بأن (نقة) الزوجات زادت وأصبحت هناك حدة في التعامل بينهما، إلى جانب طلبات الأبناء التي أصبحت لا حصر لها بالإضافة للجلبة والفوضى التي تصدر منهم.

في الوقت الذي أكد فيه الطرف الآخر بحسب صحيفة السوداني، بأنهم سعيدون بتلك الإجازة الاضطرارية لأنها منحتهم فرصة بالتواجد مع أبنائهم في المنزل عرفوا من خلالها كثير من التفاصيل ومن بينها أن ساعات غيابهم الطويلة عن المنزل حرمت أبناءهم من الدفء الأسري، موضحين (بالرغم من حالة التوتر التي يشهدها الشارع بسبب “الكورونا” إلا أننا داخل المنزل نشعر بالأمان مع الأسرة والأجمل اجتماعنا في مائدة واحدة كما كان يحدث في الماضي بجانب تذكار دروسهم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)