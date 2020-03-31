على أبواب منازل.. (لا ضرر ولا ضرار.. ممنوع الزيارة…)

علق أغلب مواطني مربع 13 بأبي سعد بأم درمان لافتات على أبواب المنازل كتب عليها (لا ضرر ولا ضرار ممنوع الزيارة.. محادثات الهاتف تكفي). وجاءت الفكرة من قبل لجان المقاومة الذين يعملون على توعية المواطنين داخل الحي بخطورة الوباء وضرورة محاربة انتشاره. Advertisements وعلى الرغم من التجاوب الكبير بحسب صحيفة السوداني، إلا أن هناك العديد من الأسر رفضت الأمر بحجة أنه ليس من أخلاقهم رفض استقبال الأهل والجيران كعادات متبعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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